КПД „Карпати” на Карпатох

ВЕРБАС/МОНАСТИРИСКО – Вовторок рано до Вербасу ше врацели аматере КПД „Карпати” зоз госцованя у Монастириску у України на ювилейним ХХ Фестивалу лемковскей култури „Дзвони Лемковини”.

Дзекуюци Союзу Руснацох Українцох Сербиї, котри достал поволанку од своїх партнерох Всеукраїнского товаришства „Лемковина” зоз Львова, Вербащанє першираз госцовали на тим Медзинародним фестивалу лемковскей култури. Попри нїх и домашнїх, на Фестивалу госцовали ансамбли, шпиваче и оркестри и зоз Польскей, Словацкей и Горватскей.

Пред початком Фестивала, пияток у Монастириску отримане и зашеданє Предсидательства СФУЛО-а. На зашеданю, попри догваркох о дальшей роботи тей орґанизациї, предложене же би ше наиходзаце зашеданє Предсидательства отримало у Сербиї идуцого року.

Члени Предсидательства СФУЛО-а всоботу достали припознаня за активносци у ширеню идеї о висельованю Лемкох у акциї „Висла” и других висельованьох. З нагоди 75-рочнїци зоз нашей жеми припознаня достали предсидатель Союзу Боґдан Виславски и подпредсидатель Велимир Паплацко.

Члени Карпатох участвовали на шветочним дефилеу по улїцох Монастириска кед положени и венци на памятнїк Тараса Шевченка и погинутим борцом за нєшкайшу шлєбоду.

Всоботу пополадню шпиваче котрих провадзел оркестер дружтва, одшпивали пейц лемковски и українски писнї и достали вельки аплауз на отвореней сцени. Тиж так, внєдзелю пополадню зоз свою програму наступели после шветочней литурґиї хтору служел тернопольско-зборовски владика кир Василий Семенюк.

У пополадньовей програми Вербащанє наступели перши и знова виведли вецей руски, лемковски и українски шпиванки.

Фестивал „Дзвони Лемковини” нащивело вельке число публики як зоз Ураїни, так и зоз иножемства.

Пондзелок члени КПД „Карпати” нащивели место Бучач у хторим розпатрели його интересантносци. Окремне дожице Вербащаньом була драга през Карпати на хторей их видзели у правей краси и богатству. Бул то найвекши Фестивал на хторим потераз участовали КПД „Карпати”.

