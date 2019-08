На „Водицовим кампу 2019ˮ млади зоз дванац местох

РУСКИ КЕРЕСТУР – На „Водицовим кампу 2019ˮ у Марийовим святилїщу Водици коло 80 младих зоз дванац местох, започали свойо друженє штварток, 8. авґуста.

Стретнуце започали зоз шпиванку и упознаваньом зоз активносцами, а з пар словами привитал их и о. Владислав Варґа, єден зоз зачатнїкох духовних вежбох котри преросли до Водицового кампу.

„Водицов камп 2019ˮ тирва штири днї, през котри млади буду присуствовац каждодньовим Службом Божим, рижнородним активносцом на котрих буду обрабяц духовни и дружтвени теми, алє орґанизоване и вельо розваги за младих.

На кампу присутни школяре од законченей пиятей класи, штредньошколци и студенти зоз Суботици, Дюрдьова, Коцура, Кули, Вербасу, Нового Саду, Беоґраду, Ковину, Ґорнього Бреґу, Вершцу и Канади, як и домашнї зоз Руского Керестура. Лидере тогорочного „Водицового кампу 2019ˮ Тереза Будински и Иван Чизмар.

Камп ше закончи на нєдзелю, 11. Авґуста, зоз Службу Божу на 11,30 годзин, заєднїцку за учашнїкох кампа и шицких заинтересованих. З тей нагоди полдванастовей Служби у Катедралним храме нє будзе.

