РУСКИ КЕРЕСТУР – Члени Церковного одбору, Подприємства „Изґлед”, як и активисти Напредней странки, вчера од 7 годзин рано ушорйовали часц улїци и дражку коло мурика Парохийного дому од Маршала Тита спрам Фрушкогорскей.

У тей краткей улїчки тераз оможлївени безпечнєйши преход, бо розкерчени цагача, покошена трава, розгарнута глїна пре хтору дражка нє була преходна. То окреме важне школяром, бо нєпдлуга почина нови школски рок.

