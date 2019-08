ЛЮБА – Штварток, 8. авґуста, почала вибудов водоводней мрежи у Люби, а початок роботох нащивел Зоран Семенович, заменїк предсидателя Општини Шид.

За тоти роботи Покраїнски секретарият за польопривреду, водопривреду и лєсарство опредзелєл 20 милиони динари, а локална самоуправа у Шидзе 14 милиони динари.

Планує ше же роботи буду закончени по штредок октобра, а потераз ришене питанє подмирйованя з воду з новима водоводами у Соту, Бикичу и Привиней Ґлави. За 2020. рок плановане же би тото питанє було ришене и у фрушкогорским валалє Моловин.

