У Вербаше почина Heart Rock Fest, помоц Наташи Ґайдош

ВЕРБАС – На Городским стадиону у Вербаше нєшка будзе отримани други по шоре Heart Rock Fest.

На тогорочним Heart Rock Festu наступаю S.A.R.S., Неверне бебе, Деян Цукич и Спори ритам бенд, Ничим изазван, Велики презир и Майдан.

Як наявене, фестивалу будзе отворени найпознєйше на 18,30 годзин, а плановане же би перши бенд наступел на 19,15 годзин. Орґанизаторе гваря же уходнїци єсц достаточно и будзе оможлївене купиц их и на самим уходзе на фестивал по цени од 600 динари.

Строго забранєне уношиц було яке пице, як и предмети котри би могли покалїчиц других нащивительох, а же би нїхто нє остал смиядни – буду порихтани штири шанки на котрих годно купиц алкоголне и безалкоголне пице.

Heart Rock и того року, як и прешлого, будзе гуманитарного характеру. Орґанизацийни одбор одлучел же ше того року помогнє Наташи Ґайдош зоз Коцура.

