Закончени „Водицов камп 2019ˮ

РУСКИ КЕРЕСТУР – Зоз полдванастову Службу Божу и пополадньовим друженьом, „Водицов камп 2019ˮ внєдзелю, 11. авґуста, закончени и волонтере ше розишли до своїх местох.

У Служби Божей, у котрей споведал капелан о. Владимир Медєши, о. Михайло Малацко котри служел Службу, источашнє и пояшньовал присутним учашнїком и домашнїм значенє цалосцох котри ше служа, цо було окреме интересантне и поучне за шицких присутних.

През практично штири днї учашнїки Водицового кампу мали нагоду упознац историю Водици, та роздумовац на тему „Святи Дух и плоди и дари св. Духа и Марияˮ котру обробел, прилагодзел и виложел о. Михайло Малацко. Попри духовней часци, учашнїки мали нагоду розправяц и о еколоґиї, опасносци и зависносци од интернету и о проєкту „Нула гладуˮ, по котрим би по 2030. рок у швеце вецей нє було гладних, а котри порушали орґанизациї Зєдинєних нацийох за поживу и польопривреду (ФАО).

Попри темох котри обрабяли, як визначели лидере кампу Тереза Будински и Иван Чизмар, млади ше дружели, упознавали, бавели рижни дружтвени бависка, шпивали, а мали и єдно тематске друженє – Кавбойски вечар.

После нових спознаньох, нових приятельствох и иншакей свидомосци о швеце котри их окружує, алє котри и у нїх самих, млади ше врацели дому, же би, як у краткей казанї визначел о. Михайло Малацко, швицели нову шветлосц и були квас живота котри буду дзелїц у своїх штредкох.

