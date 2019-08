Отримани Heart Rock Fest у Вербаше

ВЕРБАС – На Городским стадиону у Вербаше всоботу, 10. авґуста, отримани други по шоре Heart Rock Fest.

Популарни рок бенди наступели пред коло двома тисячами Вербащанох, алє и нащивительох зоз велїх околних местох. Публика мала нагоду уживац у добрим звуку наших познатих ґрупох.

Фестивал почал зоз писнями ґрупи Майдан, а после нїх наступели домашнї Ничим изазван на чию инициятиву и порушани Heart Rock Fest прешлого року. Шлїдуюци на бину вишли члени ґрупи Велики презир, а за нїма Деян Цукич и Спори ритам бенд. Нащивителє уживали и у писньох ґрупи Неверне бебе, а фестивал закончени з наступом ґрупи С.А.Р.С.

Heart Rock и того року, як и прешлого, бул гуманитарного характеру. Шицки котри купели карту за концерт уключели ше до гуманитарней акциї збераня средствох за Наташу Ґайдош з Коцура, за протезу котра єй нєобходна.

У орґанизациї самого фестивалу, зоз орґанизаторами сотрудзовали представнїки Oпштини Вербас, представнїки Гуманитарного здруженя ,,Емпата”, як и представнїки Туристичней орґанизациї oпштини Вербас, представнїки милициї, здравствених установох, Червеного крижу, ЕПС-у, РПД-ФТО, Центру за физкултуру ,,Драґо Йовович” и ЯКП ,,Комуналєц”.

