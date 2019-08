Почало предаванє местох за кирбайски вашар

КОЦУР – У Коцуре почали пририхтованя за Кирбай, та так почало и предаванє местох за шицких котрих жадаю понукнуц свойо продукти на вашарскей часци у центру.

Як гварели одвичательни зоз Месней заєднїци, по 15. авґуст места годни купиц лєм тоти тарґовци котри предходного року предавали на кирбайским вашару и буду мац нагоду затримац свойо место. Пенєж за места ше уплацує на жиро-рахунок, а з таким способом купованя простору за предай олєгчане тарґовцом котри нє з Коцура, прето же нє муша присц особнє.

Места котри останю шлєбодни шицки заинтересовани годни закупиц 19. авґуста, од 10 годзин у Дому култури.

Того року кориґована и цена закупу, та так шицки тарґовци котри жадаю предавац на вашару Кирбая буду мушиц видвоїц 500 динари по длужним метеру места за предай.

(Насловна фотоґрафия зоз предходних кирбайох).

