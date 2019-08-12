Пошвецени два нови крижи у грекокатолїцкей церкви

КОЦУР – Коцурска грекокатолїцка церква Успения Пресвятей Богородици од нєдавна богатша за два белави крижи котри ше хаснує у процесиї за вельки швета.
У Велькей Служби Божей, на концу служеня парох о. Владислав Рац пошвецел обидва крижи, у присустве числених вирнїкох.
Єдна парохиянка зоз Коцура даровала за обнову крижох, а Шестри Служебнїци ше постарали за платно и шице.
– Дзекуєме шицким парохияном котри ше стараю и помагаю же би храм Божи бул крашнє пошорени и же би шицко крашнє випатрало – визначела шестра Михаїла Воротняк.
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