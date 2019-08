Пошвецени два нови крижи у грекокатолїцкей церкви

КОЦУР – Коцурска грекокатолїцка церква Успения Пресвятей Богородици од нєдавна богатша за два белави крижи котри ше хаснує у процесиї за вельки швета.

У Велькей Служби Божей, на концу служеня парох о. Владислав Рац пошвецел обидва крижи, у присустве числених вирнїкох.

Єдна парохиянка зоз Коцура даровала за обнову крижох, а Шестри Служебнїци ше постарали за платно и шице.

– Дзекуєме шицким парохияном котри ше стараю и помагаю же би храм Божи бул крашнє пошорени и же би шицко крашнє випатрало – визначела шестра Михаїла Воротняк.

