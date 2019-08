Почина третированє суньоґох у вербаскей општини

ВЕРБАС – Як наявене, у периоду од 12. по 27. авґуст на териториї општини Вербас будзе окончене пирсканє суньоґох зоз жеми и з воздуха.

Зоз новосадскей „Циклонизациї” гварели же точни места и час кеди ше будзе окончовац пирсканє завиша од хвильових условийох.

Пчоларох спозорюю же препарат зоз хторим ше окончує пирсканє токсични за пчоли, та най завру кошнїци лєбо най их преложа найменєй пейц километери далєй од наведзених местох третированя.

Препарати з хторима ше то будзе робиц на бази ламбда-цихалотрину и делтаметрину и дїйствую три днї.

