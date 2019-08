Екипа „Бока юниорс” побиднїки у малим фодбалу „3 на 3”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Турнир у малим фодбалу „3 на 3”, хтори почал 4. авґуста, закончени внєдзелю 11. авґуста у Старей школи у Руским Керестуре.

На Турниру, хтори першираз орґанизовани, участвовали 12 екипи, шицки зоз Керестура, а змаганя тирвали два раз по 10 минути. Екипи були розпоредзени до двох ґрупох, ґрупи А и ґрупи Б, та ше у каждей ґрупи бавело по системи кажде з каждим.

До штварцини финала вошли штири найлєпши екипи з ґрупи А и з ґрупи Б, а за найлєпших на Турниру преглашена екипа „Бока юниорс” у хторей бавели Иґор Чапко, Стефан Кочиш, Матей Саянкович и Филип Тома. Друге место припадло екипи „Замалек”, а треце завжала екипа под меном „Ветеранє”.

Трецопласована екипа достала награду од 30 евра, за друге освоєне место награда була 50 евра, за побиднїкох Турниру обезпечени побиднїцки погар як и пенєжна награда од 100 евра и ґайба пива, a шицким тром екипом додзелєни медалї.

Главни орґанизаторе того Турниру були Янко Хома и Иван Чапко, а простор и озвученє обезпечело Спортске дружтво „Русин”.

