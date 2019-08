На соботу „Днї керестурскей паприґи”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Туристично-привредно-културна манифестация „Днї керестурскей паприґи” почина на соботу, 17. авґуста, на 10 годзин.

Манифестация почнє з пририхтованьом традицийних єдлох и деґустацию рижних специялитетох. У петнац котлох, по цени од 350 и 400 динари, буду ше рихтац рижни єдла як варена капуста, варена пасуля, полнєни паприґи, рибов и швиньски паприґаш, печени прашата, баранчата, и рижни други специялитети, та и кус нєзвичайнєйши єдла окреме пририхтани за тот дзень як цо котли зоз єленя и дзивей швинї.

Од 14 годзин заплановане обиходзенє оглядного поля фирми „ЗКИ” и їх гибрида паприґи Рога, а тиж и сход одкупйовачох и продуковательох паприґи.

Од 15-17,30 годзин будзе виход на терен и обиходзенє вецей парцелох зашатих зоз паприґу, а под час цалей Манифестациї од 12-22 годзин предвидзена вистава паприґи и других заградкарских продуктох, продуктох домашнього виробку, старих ремеслох и сувенирох. Дефиле парадних запрагох Конїцкого клубу „Русин” почнє на 17 годзин, а шветочне отверанє Манифестациї и културно-уметнїцка програма 17,30 годзин.

Дзецински маскенбал и додзельованє наградох за найлєпшу маску, найчежшу паприґу и найлєпши штанд заплановани за 18,30 годзин, а за конєц Манифестациї од 19-02 годзин после полноци, предвидзена Музична програма у хторей наступя „Пицикатоˮ бенд, як и ґрупа „Дивлї кестен”.

Место на котрим ше отрима централна преслава тей Манифестациї останє исте, у малим парку у центру дзе буду поставени штанди спонзорох и ручних роботох, а шицки заинтересовани през дзень годни нащивиц и музейну збирку у Замку. Обчекує ше и госцох зоз Словацкей, Мадярскей и Горватскей, як и здруженя зоз Парачину, Лесковцу и Петровцу на Млави, и представнїкох локалней и покраїнскей власци, як и заградкарох зоз Сербиї.

Отримованє Манифестациї финансийно потримали Општина Кула, Покраїнски секретарият за польопривреду, водопривреду и лєсарство АП Войводини, як и хемийни и осиґуруюци хижи, банки и локални спонзоре.

