На соботу Ловарска ґулашияда, приявиц ше до ютра

ДЮРДЬОВ – Ловарска ґулашияда будзе отримана на соботу, 17. авґуста, з початком на 15 годзин на Спортским полиґону у Дюрьове.

По пропозицийох орґанизатора, Ловарского здруженя „Дюрдьов”, кажда екипа може мац пейцох членох, а каждей екипи будзе обезпечене три килограми меса з дзивини, слункобран, маїци и награди.

Приява екипох тирва по 15. авґуст у Ловарским доме у Дюрдьове, а котизация виноши 4 000 динари. Приявели ше уж коло 30 екипи, а понеже остало ище даскельо места, потребне ше цо скорей приявиц. По словох орґанизаторох, будзе то єдна з успишнєйших Ловарских ґулашиядох потераз чийо отримованє помогли Месна заєднїца Дюрдьов, Туристична орґанизация Општини Жабель и Предавальня „Персу”.

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