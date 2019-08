З Буджетского фонду средства тром проєктом

БЕОҐРАД – Министерство державней управи и локалней самоуправи 6. авґуста обявело лїстину вреднованя и ранґованя програмох и проєктох котри конкуровали за додзельованє средствох з Буджетского фонду за национални меншини за реализацию програмох и проєктох у обласци култури за 2019. рок.

На Конкурс сцигли вкупно 372 проєкти, од котрих 21 нє сполнєл условия за бодованє, а гевти други ранґовани по числу бодох. Министерство на лїстини за додзельованє средствох предложело 91 проєкт, од хторих и три за руску заєднїцу – Завод за културу войводянских Руснацох з Нового Саду за проєкт „Културни здогадованя – история и културни скарб войводянских Руснацох” би требал достац 388 тисячи динари, а Новинско-видавательна установа „Руске слово” за кнїжку Гавриїла Костельника „Филозофски и теолоґийни списи” (пияти том позбераних творох по руски) 240 тисячи динари, а Дружтво Руснацох у Сримскей Митровици 150 тисячи динари за моноґрафию о Ирени Колесар на сербским, горватским и руским язику.

На Конкурс ше приявели и нашо културно-уметнїцки дружтва и здруженя, алє проєкти котри послали нє достали достаточне число бодох потребних за доставанє средствох зоз того фонду.

Най здогаднєме, Буджетски фонд за национални меншини за реализацию програмох и проєктох у обласци културу за 2019. рок виноши 30 милиони динари.

