Русин–Будучносц 4:0

РУСКИ КЕРЕСТУР – Всоботу 10. Авґуста, на домашнїм терену ФК „Русинˮ одбавел приятельске змаганє з нагоди пририхтованя за єшеньску часц сезони 2019/2020 Процив ФК „Будучносцˮ зоз Ґложану. Русин победзел з резултатом 4:0 (2:0).

Перши ґол бул автоґол, а шлїдуюци ґоли дали Дюканович, Давидович и Катона.

У першей постави бавел Надь (Михайло), Ланчужанин, Надь (Боян), Веселинович, Голик, Маркович, Бранкович, Дюканович, Будински, Катона, Давидович, док на замени були Виславски, Будински и Иличич.

На нєдзелю, 18. Авґуста, почнє перше коло у єшеньскей часци першенства, та на 17 годзин на домашнїм терену Русиновци буду бавиц процив ФК „Борац 46ˮ зоз Обровцу.

