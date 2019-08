Розписани конкурс за набавку опреми за продукцию вина и палєнки

ВОЙВОДИНА – Покраїнски секретарият за польопривреду, водопривреди и лєсарство розписал други конкурс за додзельованє пенєжох за суфинансованє инвестицийох за набавку опреми потребней за продукцию вина и палєнки на териториї АП Войводини за 2019. рок.

Конкурс розписани же би продукователє могли укладац до новей опреми и звекшанє приходох на польопривредних ґаздовствох и находзеня роботи руралного жительства.

Безповратни средства хтори ше достанє по конкурсу наменєни за набавку опреми за примарни преробок грозна, опреми за ферментацию за били и червени вина, опреми за чуванє и допатранє вина, опреми за полнєнє вина, як и опреми за палєнку.

По конкурсу предвидзене вкупно 15.576.273,80 динари. Безповратни средства утвердзую ше у виносу од 50 одсто од вредносци вкупно прилаплївих трошкох, односно 60 одсто за окремни катеґориї.

Конкурс отворени док ше нє потроши пенєж, заключно по 9. септембер 2019. рок.

(Насловна фотоґрафия зоз нашей архиви).

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)