Нєшка швето Матка Божа

РУСКИ КЕРЕСТУР – У рускокерестурскей парохиї св. оца Миколая, по григориянским календаре нєшка припада швето Успениє Пресвятей Богородици – Велька Матка Божа.

Вечар пред шветом було всеночне, а нєшка будзе преславене на богослуженьох у Катедралней церкви дзе Служби Божо буду на 8 и 19 годзин, док велька Служба будзе лєм у Водици на 10 годзин.

Успениє Пресвятей Богородици найвекше Марийово швето, а одноши ше на єй одход зоз жемского живота. По християнскей традициї Мария як Исусова мац – Богородица, була зоз целом вжата на нєбо.

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