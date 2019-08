Закончена ище єдна фаза реновираня гробарнї

РУСКИ КЕРЕСТУР – На теметове прешлого викенду закончена ище єдна фаза реновираня хижи, дакедишнєй гробарнї, та злєпшани условия за биванє помоцного гробара хтори однєдавна там жиє.

Понеже теметов власносц парохиї св. Оца Миколая, роботу орґанизовали и окончели члени Церковного одбору з майстрами, и на тот завод звалєни и вибудовани нови предок и кибла на хижи.

По словох тутора теметова Михайла Раца, з тим застановене препаданє обєкту, понеже на яр хижа санирована од заднєй часци, а планує ше ище обилїц просториї знука, пред тим уведзена вода и оможлївене єй зогриванє, а з часом и по можлївосцох хижу ше будзе и надалєй отримовац. Потерашня робота найвецей поробена добродзечнє, помагали и майстрове, а обезпечени и потребни материял.

