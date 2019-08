Була схадзка Активу директорох

КУЛА – З нагоди пририхтованьох за наиходзаци школски рок, 13. авґуста отримана схадзка Активу директорох основних и штреднїх школох Општини Кула, на хторей ше розпатрало потреби и звишок занятих у образовних установох.

Як обявене у информативней служби Општини, дзе и отримана схадзка, по словох просвитного инспектора Зорана Ракича, реални процент технолоґийного звишку занятих у образовних установох Општини Кула виноши коло 40 одсто. Процивно тому, хибя кадри за предмети як математика, физика, нємецки и анґлийски язик.

На схадзки Активу тиж визначене же у ОШ „Петефи бриґадаˮ и Основней и штреднєй школи з домом школярох „Петро Кузмяк”, у хторих ше наставу отримує и на мадярским односно на руским язику, єст потреби за кадрами на тих меншинских язикох.

Як заключенє схадзки констатоване же директоре образовних установох у предходним периодзе по своїх обовязкох фахово и квалитетно дефиновали пополньованє шлєбодних роботних местох, а по питаню технолоґийних звишкох поступало ше по Закону и окремних колективних контрактох зоз занятима.

На схадзки були присутни директоре шицких основних и штреднїх школох, а керестурскей заменїца директора Невенка Пєщич, а схадзки предшедовал предсидатель Општини Кула Дамян Милянич.

