Театру потребна помоц спонзорох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Руски народни театер „Петро Ризнич Дядя” поволує шицких любительох театра и култури вообще у нашей заєднїци же би ше одволали и помогли превозисц чежку материялну ситуацию.

У тей хвильки нашому националному театру найнєобходнєйши єден преносни рахункар (лап топ) хтори служи за шицки тонски, шветлосни и други ефекти хтори состойна часц каждей представи. Приватни лап топ, хтори потераз хасновани, погубени и нє мож го вецей оправяц, а театер хвильково нє ма наменски средства за купованє нового.

Як цо познате, Национални совит Руснацох, хтори снователь нашого Театра, ище вше нє утвердзел буджет за тот рок и нє зна ше чи видвої и кельо евентуално видвої пенєжи за материялни трошки у театру. То у вше векшей мири очежує роботу у тей институциї у хторей вредни ентузиясти и далєй упарто робя, аж и през лєто, алє средства хтори достати за проєкти законски нє мож трошиц за материялни трошки.

Театру нєобходни и други технїчни средства як цо то шветлосна миксета, нови рефлектори и грушочки за постояци, алат за правенє сценоґрафийох, костимох и подобне, а нєобходне отримац и тото цо потераз створене.

Шицки котри маю можлївосц директно уплациц средства, можу то зробиц на жиро-рахунок Войводянскей банки: 325950060002120276. За шицки дополнююци информациї мож наволац директора театра на телефон 064 2551012.

(Опатрене 11 раз, нєшка 11)