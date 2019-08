У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У трицец трецим тогорочним числу новинох „Руске слово” о праву на службене хаснованє мацеринского язика и писма пише у рубрики „Тижньовнїк”, док „Нашо места”, медзи иншим, наявюю манифестацию „Днї керестурскей паприґи”, пишу о предаваню местох за вашарску часц коцурского кирбаю, а понукаю ище єден напис зоз Медзинародного волонтерского кампу у Руским Керестуре.

„Економия”, медзи иншим, пише о бриґох зоз осиґураньом керестурских паприґарох, а пише и о спозороньох на опасносц од охореня швиньох од африцкей чуми.

„Култура и просвита” понука тематски напис о пейдзешатрочним руху рецитованя и наших людзох котри охабели свойо шлїди, наявени и Фестивал жридлового шпиваня „Най ше нє забудзе”, док рубрика за младих „Мозаїк” одкрива читачом цо Ступиденти робя през лєто.

„Людзе, роки, живот”, окрем седмого предлуженя фельтону Мирона Жироша „Привредни живот Руснацох”, понукаю розгварку зоз Леону Ґоворчин з Дюрдьова и зоз Югикову фамелию зоз Канади, а о Водицовим кампу пише у рубрики „Духовни живот”.

„Спорт” пише о пририхтованю наших фодбалских клубох за наиходзацу першенствену сезону, а ту и звит зоз атлетского кампу на хторим були члени АК „Русин” з Руского Керестура.

Додаток у тим чишлє „Руске словечко”, а на остатнїх бокох, як и вше у лєтнєй шеми, рубрика „Хладок и горуци тепши”.

