У „Добри вечар, Войводино”

НОВИ САД – У емисиї „Добри вечар, Войводино”, на 20 годзин, госци у студию поинформую цо нащивителє годни видзиц манифестациї „Днї керестурскей паприґи” котра будзе на соботу у Руским Керестуре, а патраче дознаю и упечатки зоз госцованя Културно-просвитного дружтва „Карпати” на Фестивалу „Дзвони Лемковини” у Монастириску, у України.

У другей часци емисиї будзе приказани портрет фамелиї Негру зоз Руменки, а будзе места и за нову епизоду зоз сериялу „Перли Панонского моря”.

По емисиї „Добри вечар, Войводино” на 21,30 г. будзе реприза нєдзельового ТВ Маґазину, док реприза нєшкайшей емисиї такой на ютре (пияток) вноци на 2 и дополадня на 9 годзин.

