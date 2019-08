Шуваков салаш преглашени за археолоґийне находзиско

ВЕРБАС – Влада Републики Сербиї тих дньох принєсла одлуку з хтору Шуваков салаш – Клиса у Вербаше преглашени за археолоґийне находзиско.

Шуваков салаш ше находзи на коло километер од Вербасу, на поверхносци од 5,5 гектари. У периодзе од 1984. по 1996. рок фаховци Музею Войводини окончели защитни археолоґийни виглєдованя и утвердзели же постої праисторийски горизонт населєня, штреднєвиковне населєнє и теметов (10-15. вик), триконхална церква (13-15. вик) и менша охранєбна система з конца 15. и початку 16. вику.

Тоти виглєдованя допринєсли же би ше штредньовиковни Вербас лоцировало на археолоґийним находзиску и лєпше спатрело и интерпретовало период од 10. по 15. вик на простору централней Бачки.

Дальше вилєдованє тей локациї барз важне, пре доставанє цалосней слики о наставаню и розвою того населєня и церкви хтора окремну увагу прицагла з нєзвичайну структуру. Реконструкция церкви будзе презентована явносци и представена у туристичним понуканю.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)