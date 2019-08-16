У Дюрдьове будзе Ловарска ґулашияда

ДЮРДЬОВ – Ловарска ґулашияда будзе отримана наютре, 17. авґуста, з початком на 15 годзин на Спортским полиґону у Дюрдьове.

По пропозицийох орґанизатора, Ловарского здруженя „Дюрдьов”, кажда екипа може мац пейцох членох, а каждей екипи будзе обезпечене три килограми меса з дзивини, слункобран, маїци и награди.

По словох орґанизаторох, будзе то єдна з успишнєйших Ловарских ґулашиядох потераз чийо отримованє помогли Месна заєднїца Дюрдьов, Туристична орґанизация Општини Жабель и Предавальня „Персу”.

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