На Матку Божу у Водици вельо вирних

РУСКИ КЕРЕСТУР – Найвекше Марийово швето – Успениє пресвятей Богородици –Вельку Матку Божу, вирни парохиї св. Оца Миколая преславели вчера на богослуженьох у Катедралней церкви, а найсвяточнєйше було на велькей Служби Божей на 10 годзин, у Марийовим святилїщу Водици.

Службу Божу у Водици предводзел Керестурец хтори тераз жиє у Канади, о. Янко Гербут, сослужел домашнї капелан о. Михайло Шанта, а споведали о. Владимир Медєши и капелан з Кули о. Платон Салак ЧСВВ.

Апостол читал домашнї дзияк Янко Виславски, а наказовал о. Гербут хтори у казанї здогаднул же ше на тот дзень означує Марийов одход з того швета на нєбо дзе була вжата и зоз своїм целом. Вон тиж потолковал и прецо Католїцка Церква преславює Марию як мацер Божу по хторей швету пришло Спашенє, кед пристала народзиц Исуса Христа.

Вельке число вирних участвовали на Служби Божей хтора закончена зоз служеньом Молебена до Богородици пред пещеру Лурдескей Мариї, а попри Керестурцох, було и вирних з Коцура як и з иножемства.

