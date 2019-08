Министер польопривреди нащивел ґаздовство у Кули

КУЛА – Министер польопривреди, лєсарства и водопривреди Бранислав Недимович, стреду, 14. авґуста, обишол польопривредне ґаздовство у Кули хторе достало субвенциї за набавку польопривредней опреми.

Зоз домашнїм Василийом Чурчином зоз Кули, зоз польопривреднима продукователями и предсидательом Општини Кула Дамяном Миляничом, министер бешедовал о субвенцийох и других порушуюцих средствох хтори Министерство понука польопривреднїком.

Министер Недимович, з тей нагоди ше жадал баржей упознац зоз проблемами на терену и додал же проблем статкарох и заградкарох коло одкупу державней польопривредней жеми ришени так же статкаром оможлївене брац жем под аренду на дзешец роки, а заградкаре буду мац тоту нагоду од шлїдуюцого року. Министер прекоментаровал и хвилькову ситуацию на терену, та спомнул же ше того року обчекує добра жатва кукурици, слунечнїку и сої.

На концу, предсидатель Општини Кула Дамян Милянич визначел значносц такей нащиви хтора польопривреднїком оможлївела директну розгварку зоз министром о польопривредних проблемох, а додал и же локална самоуправа обезпечує потребни субвенциї за польопривреднїкох.

После нащиви кулскей општини, министер Недимович предлужел обиходзенє польопривредних ґаздовствох у општини Србобран.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)