Душицу Орос, най-пaприґарку, нащивел часопис „Блиц Женаˮ 

РУСКИ КЕРЕСТУР – Часопис „Блиц Женаˮ и його новинарка Бранка Ґаїч штварток, 15. авґуста, нащивели Душицу Орос – з тей нагоди як най-паприґарку.

Як гварела Ґаїчова, часопис „Блиц Женаˮ розпочал нову акцию у хторей ше намагаю же би през тексти и стретнуца зоз женми котри ше занїмаю з польопривреду, овоцарством, заградкарством и през їх приповедки, указали младим же на валалє мож жиц и же, гоч то вимага вельо упатросци, роботи єст и на валалє мож од нєй жиц.

Тота акция наволана „Нашо най жениˮ и потераз представели най-малинарку зоз Любовиї, у валалє Шуме при Тополи представели жену котра продукує парадичи и ягоди, а у Сокобанї младу жену котра з помоцу своєй фамелиї засадзела свой перши гектар яблоньох.

Вчера пришли до Руского Керестура представиц най паприґарку – Душицу Орос, котра попри тим и предсидателька Задруґи и Здруженя паприґарох „Капсикум анумˮ.

Душици у тим нєсебично помогли члени Здруженя женох „Байкаˮ хтори за тоту нагоду направели дзешец смачни єдла направени зоз паприґи же би указали цо шицко зоз нєй мож пририхтац. Свою помоц щиро дала и предсидателька Туристичного здруженя „Руски Керестурˮ Любица Няради котра вше порихтана илустровац кажде збуванє зоз приповедку о историї и знаменїтосцох у валалє.

