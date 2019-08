Бида по закону

Читам на локалним интернет порталу же єдна новосадска фамелия знова могла закончиц на улїци, кед би нє було ґрупи гражданох „Кров над главу” котри и тераз були дац потримовку и нє дошлєбодзели же би людзе були на силу вируцeни зоз власного квартеля прето же дoк врацали кредит нє виплацели два рати. То приповедка котру кеди-нєкеди мож провадзиц у медийох. Нєдавно наявене же зоз новима вименками Закона вецей нє годно людзом вжац квартель и предац го кед длуство менше як 5 000 евра. Потераз, дом ше могло лєгко страциц и пре вельо нїзшу суму. Анї єден закон нє предписал, голєм сом потераз нє чула анї нє пречитала, минимум котри би держава мушела обезпечиц – и обезпечовала – каждому гражданови же би мал достоїнствени условия за живот.

Подобни ситуациї паралелно ше одвиваю и кед слово о природи и животиньох: у городу у котрим жиєм, з рока на рок ше реже вше вецей здрави древа и место нїх ше крашнє вилїва бетон. Шмердзаци и шиви, а вец на бетон положа манду жардинєру зоз даяким ґузбанком и ниа – ту вам природа. Хто сце природу, най ше селї до лєса. Алє нєдавно почали рубац и желєнїдло на Фрушкей гори. То Национални парк, алє випатра же хтошка моцнєйши и од природи и од держави, законох и инспекциї, та ше лєси систематично масакрирую. Шицки ше правя шалєни и дриляю главу до писку, а я ше обавам же нєодлуга Фрушка гора будзе вибетонована, зоз ґарадичима, та ше будземе пендрац як на памятнїк и здогадовац ше же ту дакеди бул лєс.

Мам упечаток же ше закони у Сербиї пишу и приноша процив гражданох, а у интересу моцних бавячох. Закони и важа лєм за гражданох, за привилеґованих нє. А тих других єст надосц. Ище єден наявени закон по котрим у подприємствох и фабрикох шицки роботнїки годни буц заняти прейґ аґенциї указує як держава „обичним” людзом наявює нєвеселу будучносц. Роботнїки буду заняти у аґенциї котра их будзе давац „под аренду” другим подприємством. Анї случайно нє пахнє на злєпшанє роботнїцких правох, окреме кед слово о синдикатох, правох на хорованє, стаємну роботу. Плаца вироятно будзе минимална. Тельо кельо политичаре и статистика гроженя же чловекови досц же би виплацел рахунки и нє скапал од гладу. А за тот закон, як и кажди други, вироятно вигласаю посланїки. Прето думам же би и шицки котри робя у локалних, покраїнских и републичних орґанох власци требали буц заняти прейґ аґенцийох, за плацу яку буду доставац и „обични” роботнїки. Без додаткох и рижних субвенцийох. Минималєц, можебуц даяки динар вецей. Вони представнїки народу, та най жию як и гевти котрих представяю.

З другого боку, держава наявела же ше будзе намагац зопрец одход младих и школованих кадрох до иножемства. Нїхто з економистох нє винєсол до явносци кельо кошта школованє єдного фаховца котри одходзи зоз Сербиї пре корупцию и нєможлївосц пренаходзеня добре, лєбо голєм нормално плаценей роботи. Кед наявени закон о роботнїкох „на лизинґ” прейдзе, думам же даєден странски язик почню учиц и гевти котрим то скорей нє приходзело на розум.

