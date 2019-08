Нєшка и Ловарска ґулашияда

ДЮРДЬОВ – Ловарска ґулашияда будзе отримана нєшка з початком на 15 годзин на Спортским полиґону у Дюрдьове.

Орґанизатор манифестациї Ловарске здруженє „Дюрдьов” одредзел пропозициї по котрих змагательна екипа може мац пейцох членох, а каждей екипи будзе обезпечене три килограми меса з дзивини, слункобран, маїци и награди.

По словох орґанизаторох, будзе то єдна з успишнєйших Ловарских ґулашиядох потераз чийо отримованє помогли Месна заєднїца Дюрдьов, Туристична орґанизация Општини Жабель и Предавальня „Персу”.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)