ШИД – Церква и вирни на пондзелок, 19. авґуста, на швето Преображениє Господнє преславя храмове швето –Кирбай.

Обчекує ше же швето возвелїча преосвящени владика кир Георгий Джуджар, як и паноцове зоз других наших парохийох.

Служба Божа заказана на 11 годзин, на концу богослуженя, по традициї, будзе пошвецена овоц, а обчекує ше приход и вирних и госцох зоз других наших парохийох.

