НСЗ орґанизує обуку за будуцих поднїмательох

ЗОМБОР – Национална служба за занятосц Филияла Зомбор 29. и 30. авґуста орґанизує обуку под назву „Драга по успишного поднїмателя”. Обука ше отрима у малей сали СО Кула з початком на 9 годзин, а шицки заинтересовани хтори жадаю порушац свою приватну роботу можу ше приявиц на обуку у просторийох Националней служби за занятосц у Кули, у канцелариї число 2.

Шицки нєзаняти зоз евиденциї НСЗ Кула, можу порушац вимогу зоз бизнис планом за субвенцию за самозанятосц по явней поволанки Општини Кула и НСЗ Кула у виносу од 200 тисиячи динари.

Заинтересовани за обуку, годни ше упознац зоз явнима поволанями за самозанятосц, поступком реґистрациї предавальнї або подприємства, способом конкурованя за безповратни средства, основами поднїмательства, правним аспектом бизнису, порцийну политику, виробком бизнис плану и других значних информацийох.

Обуку ше орґанизує прето же би нєзанятим особом олєгчал порушованє власного бизнису, односно, же би нєзаняти здобули нєобходни знаня и схопносци, та так реализовали власни идеї.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)