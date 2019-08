Почал Турнир у кошарки „3 на 3”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Турнир у кошарки „3 на 3” почал штварток 15. авґуста на кошаркашским терену на пияцу у Руским Керестуре, а орґанизатор того спортского змаганя Борис Югик.

За Турнир ше приявели дванац екипи – „Тройка из блока”, „Оперисани од спорту” „Мала радионица”, „СФРЙ”, „Олимп”, „Комфорт прави” „Клуб 10”, „Наш Бомбай”, „Премиер бетˮ, „Прашинариˮ, „Тапетария Ковачевичˮ, и „Дюрко и омладинаˮ.

Екипи подзелєни до двох ґрупох, шейсц у єдней и шейсц у другей ґрупи, хтори буду бавиц медзисобу, а найлєпши штири екипи прейду до штварцини финала, полуфинала и финала.

За перши три места предвидзени и пенєжни награди, та так за 3. место награда будзе 20 одсто од уплатох, за 2. место 30 одсто, а за освоєне перше место предвидзена награда 50 одсто од уплатох.

Турнир ше будзе отримовац по 23˗24. авґуст кажди вечар од 20,30 годзин на керестурским пияцу, окрем под час манифестациї „Днї керестурскей паприґиˮ.

