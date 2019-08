На Дужиянци и наш Национални совит

СУБОТИЦА – У Суботици 15. авґуста, на Вельку Матку Божу, означене националне швето Бунєвцох „Дзень дужиянци”. На поволанку Националного совиту (НС) Бунєвцох, першираз госци були и представителє нашого НС.

На централней програми присутни були и предсидателє нашого Совиту и його Вивершного одбору Борислав Сакач и Желько Ковач, а привитала их предсидателька НС Бунєвцох др Сузана Куюнджич Остоїч.

Програма отримана на площи пред Городску хижу, отворели ю представителє городу, двох покраїнских секретариятох, як и Министерства державней управи и и локалней самоуправи, як и предсидателька бунєвского Совиту.

По традицийним обичаю Дужиянци, бандаш и бандашица єй придали хлєб з новей муки, а потим була културно-уметнїцка програма на хторей участвовали куд-и з вецей местох.

Пред тим була отворена вистава роботох зоз слами и преходзка по улїцох у хторей участвовали и нашо представителє.

