Отримана схадзка Општинскей ради

ШИД – Вчерайша схадзка Општинскей ради (ОР) мала обсяжни дньови шор з вецей як сто точками з рижних обласцох цо у компетентносци того вивершного орґану.

ОР прилапела предлог одлуки о преношеню права на управянє з новим водоводом у Бикичу и Привиней Глави на ЯКП „Водовод“, а о тим ше ма вияшнїц СО Шид, як и о числених други питаня хтори були розпатрани на схадзки.

Розпатрени и квартални звити о дїлованю явних подприємствох, вецей маєтни питаня з компетентносци локалней самоуправи, як и о розподзельованю средствох по конкурсох з обласци спорта и култури.

Тиж розпатрени и питаня о автобусним транспорту на подручу општини, як и вецей маєтни вимоги гражданох и правних особох хтори питаю финансийну помоц од локалней самоуправи.

О найзначнєйших одлукох зоз схадзки ОР новинарох на прес конференциї после схадзки информовал Ромко Папуґа, заменїк секретара СО Шид.

