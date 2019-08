Отримана явна дебата о Стратеґиї културного розвою општини Жабель за 2020. рок

ЖАБЕЛЬ – Стреду, 14. авґуста, з початком на 11 годзин у Малей сали Општини Жабель, отримана явна дебата котру орґанизовал Сектор за културу и явне информованє Општини Жабель.

Помоцнїк предсидателя Општини Жабель, Серґей Запорoжац, присутним потолковал прецо порушана стратеґия и прецо є важна шицким дружтвом у општини. На дебату були поволани представнїки културно-уметнїцких дружтвох, як и здруженьох котри маю улогу унапредзовац и промововац културу на тих просторох, пре виробок Стратеґиї културного розвою општини Жабель.

На дебати учествовали велї културно-уметнїцки дружтва зоз општини, а медзи нїма и КУД „Тарас Шевченко“ зоз Дюрдьова. Друга дебата планована за 21. авґуст на котру буду поволани предстванїки явних установох.

