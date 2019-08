ЕПАРХИЯ СВ. О. МИКОЛАЯ – Вирнїки Епархиї св. О. Миколая хтори ше ровнаю по юлиянским календаре, нєшка преславюю швето Преображенє Господнє, а вирни у Шидзе и храмове швето – Кирбай, дзе Службу Божу на 11 годзин будзе служиц преосвящени владика кир Георгий Джуджар.

Преображенє Господнє глаши за єдно од дванац вельких шветох. Установене є у IV столїтию на памятку преображеня Христового на гори Тавор. На тото швето ше у церкви пошвеца овоц.

