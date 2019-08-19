На пияток 25. Стретнуце руских основних и штреднїх школох

НОВЕ ОРАХОВО/БАЧКА ТОПОЛЯ – На пияток, 23. авґуста, у Новим Орахове и Бачкей Тополї, будзе отримане 25. Стретнуце руских основних и штреднїх школох у хторих ше настава орґанизує по руски и школох у хторих ше руски язик виучує як виборни предмет зоз елементами националней култури.

Зоз програму стретнуца предвидзене же би учасц вжали наставнїки и школяре (1-2) зоз руских основних и штреднїх школох хтори ше вєдно зоз домашнїма стретнуца буду дружиц и участвовац у заєднїцкей програми у рамикох хторей упознаю основни школи у Новим Орахове и Бачкей Тополї и нащивя културни институциї у тих местох.

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