Отримани традицийни Етно-дзень

ШИД – У рамикох Културного лєта всоботу, 17. авґуста, отримана традицийна манифестация – Етно-дзень, на хторей участвовали и Руснаци.

Медзи численима штандами ше представело Здруженє женох „Маря“ хторе иснує у рамикох КПД „Дюра Киш“ зоз Шиду, як и Здруженє женох „Бикичанки“, а обидва здруженя представели традицийни єдла, лакотки, вишивки и прикраски.

Отримани и концерт на лєтнєй бини на хторим наступели зоз венчикох руских народних шпиванкох – Старша мишана шпивацка ґрупа КПД „Дюра Киш“ у провадзеню оркестра Дружтва и Женска шпивацка ґрупа „Бикичанки“ зоз Бикичу, а на гармоники их провадзел Боян Бабич.

Замерковани бул и штанд миґранткиньох зоз Ирану зоз Прилапююцого центра у Шидзе хтори дзекуюци Медзинародней орґанизациї за миґрантох (ИОМ) представели рижни прикраски.

