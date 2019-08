Ловарска ґулашияда отримана у Дюрдьове

ДЮРДЬОВ – 17. авґуста, на Спортским полиґону у Дюрдьове отримана шеста по шоре, Ловарска ґулашияда у орґанизациї Ловарского здруженя „Дюрдьов“.

На тей манифестациї учествовали 37 екипи зоз рижних местох, а варенє паприґашу тирвало од 15 по 18,30 годзин.

Жири треце место на тогорочней ловарскей ґулашияди додзелєл екипи Бифе „Ирена“ зоз Дюрдьова. Друге место завжала екипа спортских рибарох „Крушке“ котри, попри медальох и погара, як дарунок достали безплатне хаснованє лєтней загради Ловарского здруженя „Дюрдьов“, а екипа котра уварела найсмачнєйши ґулаш и завжала перше место то екипа „Шишмиши“ зоз Дюрдьова, а як награду достали медалї, златни погар и ваучер од 10 000 динари за вечеру у ресторану на Ґолф теренох.

Тогорочну манифестацию потримали Месна заєднїца Дюрдьов, Туристична орґанизация Општини Жабель и Предавальня „Персу“.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)