Оглядни поля добри, будзе богати урожай паприґи

РУСКИ КЕРЕСТУР – Осма Туристично-привредно-културна манифестация „Днї керестурскей паприґиˮ, хтора отримана всоботу 17. авґуста, почала зоз виходом на терен и обиходзеньом даскельо оглядних польох зоз паприґу.

Того року одкупйоваче и продукователє паприґи мали нагоду видзиц оглядне польо власнїка Чуния Малюша хтори на 2,5 гольтох пошал гибридне нашенє фирми ЗКИ. Як власнїк парцели гварел, презадовольни є зоз квалитетом и урожайом паприґи, а найважнєйше було присподобиц гибридне нашенє нашей технолоґиї.

Спред фирми ЗКИ Предраґ Катанич привитал присутних и з тей нагоди визначел же того року були нєвигодни хвильово обставини, кед у маю зазначени нїзки температури и вельки дижджи, та пресадзованє паприґи хторе требало буц на початку, а премесцене за конєц мая. Пре тоту причину, пресада була векша и нє була такого високого квалитету як ше обчековало, но и попри тим, по словох Катанича, Чунийова парцела на хторей пошате ЗКИ нашенє, єдна з лєпших хтору вон мал нагоду видзиц.

Присутни мали нагоду опатриц и паприґу Миколи Сопку, хтори на нащивеней парцели од пол гольта посадзел домашню сорту Слоново ухо, алє и шпански гибрид Фокс. Як власнїк парцели визначел, огляд направени так же ше єдну половку поля з гибридну паприґу пирскало зоз фунґицидами, а другу нє, та резултат указал же гибрид бул добри и же ше бактериоза нє зявйовала у вельким интензитету, цо значи же ше пирскац нє мушело.

Нащивительох тих оглядних польох було коло сто, а на концу, дзепоєдни домашнї одведли госцох зоз Парачину, Лесковцу, Петровцу на Млави, розпатриц ище даскельо поля под паприґу.

Заключок продуковательох тогорочного стретнуца же урожай и квалитет паприґи добри, та продукователє обчекую и вигодну цену за першу класу од голєм 60 динари за килу, а перши количества першокласней паприґи предани и по векшей цени понеже перше оберанє почало ище пред дзешец днями.

