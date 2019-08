Вистава паприґи и другей желєняви и забавни змисти

РУСКИ КЕРЕСТУР – Туристично-привредно-културна манифестация „Днї керестурскей паприґи” у своєй забавней часци у парку у центру валала и того року почала зоз дефилеом парадних коньох, а манифестацию шветочно отворел предсидатель Општини Кула.

Дефиле коньох реализовали члени домашнього КК „Русинˮ хтори ше пред вельочисленима нащивителями превезли у седем рижних запрагох, а уж од дванац годзин на штандох виложени паприґа и друга желєнява, рижни продукти домашнього виробнїцтва, а свойо штанди мали и одкупйоваче паприґи, осиґуруюци, нашеньски и хемийни хижи. Була богата и забавна часц рижних бавискох за наймладших.

Манифестацию у мено Општини Кула хтора ю найвецей и финансийно потримала, отворел предсидатель Дамян Милянич хторого спред домашнїх привитал предсидатель Совиту МЗ Владимир Олеяр.

Предсидатель Милянич наглашел же „Днї паприґи” постали препознатлїва манифестация хтору керестурски продукователє з длугорочну роботу и заслужели, а визначел и дальшу потримовку локалней самоуправи, як манифестациї, так и других потребох у валалє.

Уж традицийно, домашнї кухаре у петнац котлох варели рижни єдзеня котри нащивителє манифестациї могли коштовац и купиц.

Потим шлїдзела кратка културно-уметнїцка програма у хторей з двома шпиванками наступела ґрупа наймладших школярох ОШ „Петро Кузмяк” котру пририхтала Нада Колошняї и Златица Малацко. Венчих руских шпиванкох потим виведол Вельки оркестер Дому култури Руски Керестур под руководзеньом Мирка Преґуна.

И того року додзелєни награди за найкрасши штанд, за найчежшу паприґу, як и за найкрасшу маску дзецом хтори участвовали у маскенбалу у духу манифестациї одн. паприґи хтори вєдно з родичами пририхтали Актив учительох керестурскей школи.

После урядовей програми, хтору водзел Андрей Орос, нащивительох потим традицийно забавял „Пицикато бендˮ, а медзи їх наступами двогодзинови концерт мала и беоґрадска ґрупа „Дивлї кестен”.

Нащивительох було барз велько, як домашнїх Керестурцох, та виселєних до рижних местох и иножемства, тиж нащивительох з велїх околних местох, а були и делеґациї госцох зоз Словацкей и Польскей.

Манифестацию „Днї керестурскей паприґи” уж осми рок орґанизовало Здруженє паприґарох „Капсикум анумˮ зоз потримовку ище дзевец валалских здруженьох и институцийох, як и з финансийну потримовку седемнац спонзорох, починаюци од Општини Кула, Покраїнского секретарияту за польопривреду, водопривреду и лєсарство АП Войводини та по приватни подприємства зоз вецей местох як и домашнїх.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)