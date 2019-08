Найщешлївши однєсли дому награди

РУСКИ КЕРЕСТУР – Под час тирваня манифестациї „Днї керестурскей паприґи” була отворена и Музейна збирка.

Замок бул и на тото завод барз нащивени, дзе домашня була предсидателька Туристичного здруженя „Руски Керестурˮ Любица Няради, а медзи нащивителями були домашнї, алє и госци зоз иножемства, зоз Горватскей. Пришли и госци зоз Канади, односно Дудашова фамелия зоз свою родзину. Вони окреме були задовольни зоз нащиву музейней збирки, бо могли дзецом и указац тото цо им о прешлосци приповедали.

Змаганє за найчежшу паприґу уж традицийне – треце место (424 ґрами) освоєл Желько Орос, друге место Чапко Любомир (426 ґрами), док перше место освоєл Славко Гарди, з паприґу чежку 466 ґрами. Перша награда була два мещки прихрани. Добитнїк награди, Славко Гарди, задовольни зоз продукцию и надпомина же зоз добрим хаснованьом аґротехнїчних мирох мож посцигнуц добри принос. Дакус було и чкоди, бо витор повалял паприґу, та плоди там дзе поваляне, спечени.

Першу награду за награду за найкрасше ушорени штанд освоєло Польопривредне ґаздовство зоз Купусини, Илони Бубош, а награда фирми „Диямондˮ и Задруґа „Керестурска паприґаˮ. Вони викладали свойо продукти зоз паприґи, сладкей и горкей, як феферони и цибулї котри продукую. Илона нєсподзивана зоз награду.

Як и вше, и того року бул орґанизовани маскенбал за наймладших. Попри телїх ориґиналних маскох жири мал чежки задаток вибрац найлєпшу. Перше место освоєла Анастасия Павлов зоз Вербасу, котра ма лєм єден рочок, а котрей мама зоз Керестура, а за награду достала ваучер кнїжкарниї „Линеаˮ. Друге место подзелєли Ксения Катрина и Тони Колошняї, а треце место освоєла маска вредного роботнїка зоз мотику, Патрик Варґа.

На штандох ше викладало продукти зоз паприґи, як цо то айвар и пинджур, сладка и горка мелка паприґа, а хто жадал, могол покоштовац єдло нашого дзециньства – хлєб з масцу и мелку паприґу. Предавало ше швижу паприґу, алє и други продукти: цеснок, цибулю, овоци, соки зоз овоцох, рижнородна випечена палєнка. Нєзаобиходни ручни роботи Здруженьня женох „Байкаˮ зоз Руского Керестура и „Идеа ˮ зоз Кули. Подприємства котри продукую средства за защиту и прикармйованє рошлїнох понукали рижни препарати, а були присутни и осиґуруюци хижи. Дзецом були понукнути лакотки и рижни активносци, прикраски и торбички за жени, лїковити мед и продукти зоз нього, и рижни файти колачох.

У котлох ше варели паприґаши зоз баранїни, єленя, швиньского и говедзинового меса, з риби, а пририхтана и полнєта паприґа, капуста, пасуля, мексицка пасуля. Як и вше, було и печеней прашецини, алє и шалати, и вареней сладкей кукурици.

Присутних на Паприґарияди забавяли „Пицикато бендˮ и позната ґрупа „Дивлї кестенˮ.

