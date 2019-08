Благодарна Служба Божа з нагоди  Богу пошвеценому животу ювилантох

КУЛА – З нагоди 25-рочнїци священства о. Дамяна Кича, ЧСВВ, як и з нагоди 25-рочнїци монашеского живота ш. Славомири Воротняк, СНДМ, 18. авґуста на 9 годзин у кулскей парохиї св. Йосафата служена Благодарна Служба Божа, на котрей присуствовали и ювилантки ш. Татяна Воротняк и ш. Йосафата.

Службу служел ювилант о. Дамян Кича, ЧСВВ и о. Яков Кулич зоз Заґребу, котри наказовал о Богу пошвеценому животу, у котрим єст красни и радосни хвильки алє, як цо на ружи єст и квет и цернє, так и у живоце єст одредзени почежкосци котри треба поднєсц.

При концу Служби Божей пан Иван Кузма у мено парохиянох и Церковного одбору привитал ювилантох, подзековал им за їх служенє и уручел им пригодни дарунки.

По законченю Служби виронаучни дзеци зоз ш. Михаїлу Воротняк виведли пригодну програмку о Богу пошвеценому животу. Шицки присутни мали нагоду достац обращики котри дзелєли о. Дамян и ш. Славомира. Пред виронаучну салу була поставена вистава фотоґрафийох зоз живота о. Дамяна и ш. Славомири. Парохиянє прихтали пригодне послуженє.

