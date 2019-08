У Крущичу була и Перша Причасц

КРУЩИЧ – На швето Преображеня Господнього, кед у тей нашей парохиї и храмове швето – Кирбай, троме першопричашнїки – Кристиян и Денис Тврдовски и Даниєл Холовати, першираз приступели Першей Причасци, а пред Службу Божу ше висповедали.

З оглядом же парохия у Крущичу то и филияла кулскей парохиї св. Йосафата, Службу Божу служел о. Дамян Кича, ЧСВВ, а сослужел о. Яков Новак зоз Заґребу.

През лєто ш. Михаїла Воротняк виронаучним дзецом тримала виронауку у римокатолїцкей парохиї у Крущичу и пририхтала з дзецми пригодну програму. Службу шпивали ш. Михаїла и ш. Славомира Воротняк, а апостол шпивала ш. Славомира и помагала у програми. Виронаучни дзеци на тот завод достали пригодни дарунки, а у церкви була вистава малюнкох першопричашнїкох.

Же би звекшали святочносц, до Крущичу пришла и ґрупа вирних и дзеци першопричашнїки зоз Кули, котри отримали пригодну програму на тему Першей Причасци. После Служби була пригодна закуска котру порихтали вирни з Крущичу.

После шицкого Василь Деметрек, з полудзенком вигосцел першопричашнїкох, дзеци, паноцох и шестри.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)