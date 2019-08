Успишни старт ФК „Искру“ у новей сезони

КОЦУР – Почала нова фодбалска сезона у Подручней лиґи Суботица, а коцурска Искра такой у першим колє на домашнїм терену одбавела општински дерби процив ФК „Сутєска” зоз Бачкого Доброго Поля и зазначела першу побиду.

Искра перше змаганє у новей сезони победзела прешвечлїво зоз 3:0, медзитим до побиди дошла вельо чежше як цо то резултат указує.

Перши полчас закончени зоз резултатом 0:0, а госци у тим периодзе на даскельо заводи могли дойсц до предносци.

Ґоли за Искру на тим змаганю дали Дамян Ґубаш, Марян Малацко и Зоран Сердар.

У шлїдуюцим колє Искру очекує чежке госцованє у Нєґошеве процив Пролетера. Чежке будзе нє тельо пре квалитет екипи Пролетера, кельо пре факт же ше остатнє змаганє закончело зоз физичним обрахунком бавячох на котрим тедишньому центерфорови Искри Радованови Ґаґовичови поламани нос.

