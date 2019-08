ДЮРДЬОВ – У грекокатолїцкей церкви Рождества Пресвятей Богородици у Дюрдьове, 19. авґуста преславене швето Преображенє Христово. Службу Божу, з початком на 10 годзин, служел паноцец Михаил Холошняй, а пред конєц паноцец пошвецел овоц, котру парохиянє порихтали за тоту нагоду.

Паноцец Михаил у своєй казанї гварел же тот дзень нє шветкуєме лєм прето же би ше здогадли на велїчезну историю, алє же бизме похопели же нашо нукашнє, духовне преображенє, цалком можлїве.

