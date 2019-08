Кирбай преславени зоз владиком

ШИД – На швето Преображениє Господнє вчера, 19. авґуста, церква и вирни зоз Архиєрейску Службу Божу, хтору предводзел преосвящени владика кир Георгий Джуждар, а сослужели ище седемцме паноцове, преславели 216. по шоре Кирбай.

У казанї преосвящени владика визначел значносц того швета и Христового преображеня на гори Тавор и додал же ше и вирни муша преображиц у своїх шерцох и шлїдзиц Христову драгу.

Домашнї парох о. Михайло Режак подзековал владикови, паноцом, шестром Василиянком и Служебнїцом и вирним же возвелїчали Кирбай и источасно их поволал же би 1. септембра у Шидзе означели 100 роки иснованя шестрох Василиянкох.

На концу Служби Божей по традициї, владика и священїки пошвецели овоц, а вец одшпиване Многолїствиє.

И того року була богата и вашарска часц Кирбаю по хторим є у Шидзе тиж препознатлїви.

