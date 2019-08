На соботу Фестивал жридлового шпиваня „Най ше нє забудзе“

ДЮРДЬОВ – Тогорочни 17. Фестивал жридлового шпиваня „Най ше нє забудзе“ будзе отримани на соботу, 24. авґуста, з початком на 20 годзин у Дюрдьове.

Шицки присутни, у дворе опрез будинку домашнього КУД „Тарас Шевченко“, буду мац нагоду опатриц виставу „Стари ремесла“ з початком на 16 годзин. Потим, у Рускей школи на 17 годзин, будзе отримана вистава под назву „Дакеди було…“, а за 20 годзин планована фестивалска часц.

На Фестивалу буду участвовац културно-уметнїцки дружтва зоз Петровцох, Миклошевцох, Шиду, Нового Саду, Коцура, Кули, Вербасу, Рускогo Керестура, Бикич Долу и Дюрдьова, а свой приход ище ма потвердзиц шпивацка ґрупа зоз Нового Орахова. У ревиялней часци Фестивалу наступи шпивацка ґрупа „Дюрдєвак“ зоз Дюрдьова и Мишана шпивацка ґрупа „Жуковина“ зоз України.

Пропозициї Фестивалу за облєчиво и шпиванє и того року остали исти – жени, дзивки и хлопи маю буц облєчени до руского народного шветочного облєчива, жени вивязани до фитюли або баршоня, а хлопи з калапом на глави. Наступ и далєй огранїчени на седем минути за два шпиванки по ґрупи, єдна акапела и єдна у провадзеню оркестра, без матрици.

После преглашованя найлєпшей шпивацкей ґрупи и додзельованя специялней награди, друженє будзе предлужене у просторийох Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко”.

