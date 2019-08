ФК „Русинˮ поражени у першим колє

РУСКИ КЕРЕСТУР – Внєдзелю, 18. авґуста, почала нова сезона у Подручней фодбалскей лиґи Зомбор, та у першим колє першенства на домашнїм терену ФК „Русинˮ страцел од екипи ФК „Борац 46ˮ зоз Обровцу, з резултатом 0:1 (0:0).

На змаганю бавели: Надь Михайло, Ланчужанин Реля, Голик Боян, Надь Боян, Вуйович Владан, Маркович Оґи, Будински Деян, Дюканович Срдян, Давидович Деян, Бранкович Боян,Веселинович Дражен, а на замени Виславски Желько, Вуйович Филип, Будински Иван и Орос Борис.

У идуцим колє Русин госцує у Параґох дзе будзе бавиц процив ФК „Будучносцˮ.

