Наютре у РКЦ-у будзе друженє з Кеном Ширилом з Америки

НОВИ САД – У новосадским Руским културним центру (РКЦ) наютре, 22. авґуста на 21 годзин, будзе орґанизованє друженє зоз Кеном Ширилом зоз Зєдинєних Америцких Державох (ЗАД), од кого годно чуц о тим як жию нашо Руснаци, алє и други Славянє у ЗАД.

Кен Ширила по мацери Либанєц, а по оцови Руснак. Под час роботи у америцкей автомобилскей фабрики „Ґенерал моторс” почал студирац русийски язик, а концом 80-их почал путовац по Европи дзе здобул велїх приятельох, а пренашол их и у Сербиї.

У ЗАД, у союзней держави Охайо, у своїм родним месце Янґстаун (Youngstown), Кен активно участвує у роботи познатого фестивалу „Симпли Славик”, котри каждого року у юнию зазберує Американцох славянского походзеня и своїм согражданом указую часц своєй култури и традициї. Єден час, Кен бул и директор того фестивалу, а хвильково свой шлєбодни час препровадзує у потримовки Горватскому тамбуровому оркестру у своїм городзе.

Уход шлєбодни, а домашнї поволую заинтересованих же би направели свою членску карту або охабели донацию за РКЦ.

